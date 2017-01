Ronnie O'Sullivan heeft zevende recordzege beet op Masters

Door: redactie

Ronnie O'Sullivan (WS-13) heeft vandaag voor de zevende keer in zijn carrière het Masters snooker gewonnen. In de finale nam de 41-jarige Engelsman in het Alexandra Palace van Londen met 10-7 de maat van zijn landgenoot Joe Perry (WS-9).

O'Sullivan won het invitatietoernooi met 's werelds beste zestien spelers eerder in 1995, 2005, 2007, 2009, 2014 en 2016. Daarnaast was hij vijf keer runner-up. Met zeven zeges is hij alleen recordhouder. De Schot Stephen Hendry won het toernooi van 1989 tot 1996 zes keer. Met ook nog vijf keer het WK en vijf keer het UK Championship op zijn naam, zit O'Sullivan aan zeventien major titels. Alleen Hendry doet met achttien titels (7 keer WK, 5 keer UK, 6 keer Masters) nog beter.



De 42-jarige Perry bood in zijn eerste finale van een major meer weerwerk dan verwacht. "The Fen Potter" kwam 0-2 en 1-4 voor. O'Sullivan knokte zich nog in de eerste sessie terug tot 4-4 en ging in de avondsessie op zijn elan door. Uiteindelijk won "The Rocket" zeven frames op rij voor een 8-4 voorsprong. Met breaks van 117 en 92 kwam Perry terug in de wedstrijd. O'Sullivan antwoordde met een 112 century om op één frame van de titel te komen. Tijdens zijn halve finale had O'Sullivan een nieuwe pomerance moeten plaatsen en dat speelde hem in de finale duidelijk nog parten. Zonder zijn beste niveau te halen, kwam O'Sullivan toch als eerste over de finish, waarop hij de gehate pomerance er meteen afbeet.



O'Sullivan streek voor zijn zege een cheque van 200.000 pond (231.000 euro) op en mocht als eerste de "Paul Hunter Trophy" de lucht in steken. De trofee draagt die naam sinds dit jaar ter nagedachtenis van de in oktober 2006 op 27-jarige leeftijd overleden drievoudige Masterswinnaar. Voor de wereldranglijst verandert er niets. Het Masters is geen rankingtoernooi. Lees ook Joe Perry vlot voorbij Ding Junhui naar halve finales Masters snooker

Ronnie O'Sullivan: "Deze heb ik een beetje gestolen" De 41-jarige Engelsman besefte wel dat hij niet zijn beste niveau gehaald had. "Deze heb ik een beetje gestolen", klonk het. "Perry had me altijd moeten verslaan, maar ik heb veel geluk gehad."



"Ik had al geluk dat ik niet op de beste O'Sullivan botste", reageerde Perry. "Ik heb bewezen dat ik het nog kan en ga nog altijd blijven proberen een groot toernooi te winnen. Op deze finale heb ik 26 jaar moeten wachten. Het was een geweldige ervaring en het smaakt naar meer."



Met zeven zeges is O'Sullivan nu alleen recordhouder. "Niet te geloven dat ik beter doe dan Hendry. Misschien moet ik die zijn record op het WK toch ook nog maar ontfutselen (Hendry won 7 WK's, O'Sullivan 5). Neen, het is geweldig om records op je naam te hebben, maar ik ben niet gulzig. Toen ik een kind was droomde ik ervan om dit één keer te winnen. Al wat erbij komt is bonus."



Als eerste kreeg O'Sullivan de "Paul Hunter Trophy" overhandigd. De trofee kreeg die naam dit jaar ter nagedachtenis van Paul Hunter. Die won het Masters in 2001, 2002 en 2004, die laatste keer in een finale tegen O'Sullivan. In oktober 2006 overleed Hunter net voor zijn 28e verjaardag aan kanker. "Het is een grote eer dat ik nu deze trofee krijg", verklaarde O'Sullivan. "In 2013 won ik al eens de Paul Hunter Classic en ook dat was een eer. We dragen hem voor altijd in ons hart."