Carton hervindt in Hannuit goed gevoel na maagproblemen

22/01/17 - 20u15 Bron: Belga

Carton moest het afleggen tegen deze Adamu Birthukan. © belga.

Louise Carton leek vandaag met een tweede plaats, na de Ethiopische Birthukan Adamu, terug op de goede weg te zijn. Carton kampte de voorbije maanden met een tegenpruttelende maag. In de tussenstand van de CrossCup blijft ze soeverein aan de leiding.

"Ik ben tevreden met mijn prestatie in Hannuit", opende Carton. "Ik heb me helemaal gegeven, maar kon de laatste versnelling van Adamu niet meer beantwoorden. Ik heb me heel ontspannen voorbereid op deze manche. Stress helpt je toch niet. Ik weet sinds kort dat mijn maagproblemen het gevolg waren van een maagzweer. Ik neem nu medicatie en vandaag voelde ik al verbetering. Ik hoop dat we de oplossing hebben gevonden."



De West-Vlaamse werkte tussendoor nog examens af voor haar opleiding kinesitherapie en komt dan ook uit een vermoeiende periode. "Dat klopt, maar sinds vrijdag liggen de examens achter de rug. Ik kan me nu dus opnieuw helemaal op de atletiek storten. Ik ben er dan ook zeker van dat ik de komende weken mijn beste niveau zal terugvinden."