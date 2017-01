Emmanuel Vanluchene bevestigt dat hij zijn zwemcarrière herneemt

Door: redactie

Emmanuel Vanluchene. © belga.

Emmanuel Vanluchene zet zijn carrière als zwemmer voort. Dat kondigde de West-Vlaming vandaag aan op Facebook. Zijn coach Rik Valcke had zondag op de Flanders Speedo Cup al aangekondigd dat Vanluchene opnieuw het bad in dook.

"Hierbij wil ik aankondigen dat ik terug het water zal induiken", opende Vanluchene op Facebook. "Ik had even tijd nodig om Rio te laten bezinken en dat heeft me goed gedaan. Dit jaar heb ik nog veel stages voor school, dus zal ik op regelmatige basis trainen, zonder druk. In samenwerking met de VZF, onder leiding van Rik Valcke en Wauter Derycke, kijken we hoe we dit precies zullen aanpakken om mijn derde Olympische Spelen te bereiken."



De 24-jarige Vanluchene kondigde in september, enkele maanden na de Spelen in Rio, aan te stoppen met zwemmen. Vanluchene liet toen wel al weten dat hij een terugkeer in het zwemmen niet uitsloot, maar dat hij eerst zijn studies lichamelijke opvoeding wilde afwerken.



Vanluchene bezit het Belgisch record in groot bad op de 100m rugslag (55.14) en de 200m wisselslag (2:00.24).



Op de Spelen in Rio eindigde hij als 23e op de 200m wisselslag en als zesde met het Belgisch estafetteteam op de 4x100m vrije slag. Hij zwom ook de reeksen van de 4x200m vrije slag. Op het EK in 2014 in Berlijn pakte hij brons met het estafetteteam op de 4x200m vrije slag.