Ze deed in 'De Slimste Mens' heel wat mannenharten sneller slaan, maar daarna volgde een rampzalige zomer

Door: Glenn Bogaert

22/01/17 - 12u25 Bron: De Zondag

Ze is een van de meest in het oog springende atletes die ons land rijk is, maar bijna was haar veelbelovende carrière afgelopen. Axelle Dauwens overwoog om ermee te kappen, maar uiteindelijk ging ze resoluut voor een nieuwe aanpak. De 26-jarige West-Vlaamse kende een zwarte zomer en trok dan maar naar Denemarken. Daar hoopt ze nieuwe prikkels te vinden die haar naar resultaten moeten leiden. Twee jaar geeft de roodharige hordeloopster zichzelf om de goede flow te vinden.

Het Europees kampioenschap atletiek en de Olympische Spelen draaiden uit op een zware ontgoocheling voor Dauwens, een reset was dan ook nodig. "Dat waren serieuze tikken die ik moest incasseren. Je twijfelt aan jezelf en vraagt je af of je nog wel goed genoeg bent. Je doet het niet meer graag of toch niet zoals je het doet. In een hoekje zitten treuren, is echter niks voor mij. Ik wilde een oplossing en liefst in de atletiek want ik wist dat ik veel beter kon. Ik heb dat trouwens ook al bewezen, maar ik had een nieuwe prikkel nodig. Anders was ik gestopt met mijn sport."



Vervelende blessure

'De Zondag' stelde haar de vraag of haar deelname aan het populaire quizprogramma op VIER een nefaste invloed had op haar prestaties: "Ik heb mij die vraag ook gesteld, maar ik denk van niet. Je voelt natuurlijk wel meer druk. Je wordt herkend op straat, mensen verwachten meer van jou. Maar de oorzaak voor mijn slechte prestaties ligt elders. In het voorjaar kreeg ik af te rekenen met een blessure, met name een scheurtje in de kuit. Dat stuurde mijn voorbereiding in de war. Ik kon minder wedstrijden lopen en dus minder vertrouwen tanken. Ik was fysiek én mentaal niet optimaal."