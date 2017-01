Canadees Adam Hadwin neemt leiding over na foutloze ronde op golftoernooi van La Quinta

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Adam Hadwin is in het Amerikaanse La Quinta in Californië na een sublieme foutloze derde ronde van 59 slagen de nieuwe leider op het CareerBuilding Challenge-golftoernooi (PGA/5,8 miljoen dollar).

De 29-jarige Canadees lukte zijn recordronde op de par-72 La Quinta-golfbaan. Tien dagen geleden, tijdens de Sony Open in Hawaï, was de Amerikaan Justin Thomas ook al goed voor een ronde van 59 slagen.



Met nog achttien holes te spelen en een score van 199 slagen, zeventien onder par, telt Hadwin één slag voorsprong op de Amerikaan Dominic Bozzelli. De derde plaats, op twee slagen van de leider, wordt gedeeld door de Amerikanen Bud Cauley, Chad Campbell, Brian Harman en Hudson Swafford.



