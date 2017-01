Belgian Bullets nipt in top tien in Sankt Moritz

Door: redactie

21/01/17 - 12u31 Bron: Belga

Elfje Willemsen en Sophie Vercruyssen op archiefbeeld. © Photo News.

Pilote Elfje Willemsen en remster Sophie Vercruyssen zijn vanmiddag op de negende plaats geëindigd in de Wereldbekermanche bobslee bij de vrouwen in het Zwitserse Sankt Moritz.

De Belgian Bullets klokten in de vijfde WB-manche van het seizoen met hun slee Maximus af op de achtste plaats in de eerste en op de negende stek in de tweede run. Met een totaaltijd van 2:17.39 kwamen ze niet verder dan de negende plaats, op 1.25 van de Amerikaanse winnares Elana Meyers Taylor (2:16.14). Het zilver was voor de Canadese olympische kampioene Kaillie Humphries (2:16.15), de Amerikaanse Jamie Greubel Poser (2:16.29) mocht als derde mee het podium op. De Duitse kersverse Europese kampioene Mariama Jamanka werd vierde in Sankt Moritz.



De tweede Belgische bobslee met daarin An Vannieuwenhuyse en voormalig meerkampster Sara Aerts kwam in 2:17.94 op de elfde plaats terecht. Lien De Decker en Nel Paulissen moesten in 2:20.07 vrede nemen met de achttiende stek op een totaal van twintig deelneemsters.



In de Wereldbekerstand blijft Humphries aan de leiding met 1044 punten. Willemsen is twaalfde met 488 punten, Vannieuwenhuyse volgt op de veertiende plaats met 456 punten. Lien De Decker is 21e met 168 punten. De volgende Wereldbekermanche staat komend weekend in het Duitse Königssee op het programma. Daar wordt in februari ook het WK gehouden. Daarna volgen nog manches in Igls en Pyeongchang, die laatste als belangrijke test voor de Olympische Spelen van komend jaar.