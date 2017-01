Lindsey Vonn knoopt in Garmisch-Partenkirchen weer aan met de zege

Door: redactie

21/01/17 - 12u21 Bron: Belga

© epa.

Lindsey Vonn heeft vandaag in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de Wereldbekermanche afdaling bij de vrouwen op haar naam geschreven. Voor de 32-jarige Vonn was het de 77e WB-overwinning in haar carrière, de eerste na haar comeback na bijna een jaar blessureleed.