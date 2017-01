Barry Hawkins houdt Mark Selby uit halve finales Masters snooker

Door: redactie

's Werelds nummer een Mark Selby zal het Masters snooker dit jaar geen vierde keer op zijn palmares brengen. De toernooiwinnaar van 2008, 2010 en 2013, in 2009 en 2014 runner-up, moest in het Alexandra Palace van Londen in de kwartfinales met 6-3 het onderspit delven voor Barry Hawkins (WS-12), de runner-up van vorig jaar.

Met breaks van 63, 60 en 62 bouwde Hawkins een 4-2 voorsprong op. In het zevende frame leek "The Hawk" de kloof nog uit te gaan diepen, maar miste hij een makkelijke zwarte bal. Bij 5-3 gooide Hawkins Selby nog een laatste reddingsboei toe door een rode matchbal te missen, maar de nummer een van de wereld liet het na de tafel op te ruimen.



"Ik ben heel blij met de manier waarop ik momenteel speel en startte vol zelfvertrouwen, zover dat mogelijk is tegen de nummer een van de wereld", reageerde de 37-jarige Hawkins. "Selby is een machine, ik wist dat ik goed moest spelen om een kans te maken. Zelfs bij 5-3 was ik er niet helemaal gerust in. Als er één zo'n achterstand goed kan maken, is het Selby wel. Ik heb wat kansen laten liggen, maar heb het hoofd koel gehouden. Samen met mijn zege tegen O'Sullivan in de Crucible is dit één van de mooiste overwinningen in mijn carrière. Hopelijk kan ik het opnieuw tot de finale schoppen en het daarin wat beter doen dan vorig jaar. Toen kreeg ik 10-1 op mijn donder, nu heb ik weer wat meer ervaring."



Selby is de regerende wereld- en UK-kampioen en miste de kans om als vijfde speler in de geschiedenis - na Steve Davis, Stephen Hendry, John Higgins en Mark Williams - de drie majors op rij te winnen. "Aan die Grand Slam heb ik niet gedacht, ik probeerde gewoon de partij te winnen", verklaarde "The Jester from Leicester". "Mijn vormpeil is nog altijd goed, dus is de teleurstelling niet zo groot. De zege van Barry was helemaal zijn verdienste. Telkens ik hem een kans gaf, werd dat afgestraft. Natuurlijk zou het leuk geweest zijn om de drie major titels samen in handen gehad te hebben, maar er komt altijd een moment dat je eens een nederlaag moet incasseren."



In de halve finales (best of 11) neemt Hawkins het zaterdag op tegen de winnaar van de partij tussen Joe Perry (WS-9) en de Chinees Ding Junhui (WS-6). In de andere halve finale staat titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-13) tegenover de Hongkonger Marco Fu (WS-8).

