Pieters en Colsaerts redden het niet in Abu Dhabi

20/01/17 - 15u57 Bron: Belga

Nicolas Colsaerts © getty.

Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts hebben zich in de Verenigde Arabische Emiraten niet kunnen plaatsen voor de finaleronden op het Abu Dhabi Golf Championship toernooi (EPGA/2.531.880 euro).

Pieters, die op de tweede parcourshelft van start ging, moest op de holes tien en twaalf bogeys incasseren. Op de holes twee en acht putte de 24-jarige Antwerpenaar birdies weg. De nummer 49 op de wereldgolfranglijst, die vorig jaar tweede werd in Abu Dhabi, kwam uiteindelijk rond in par, 72 slagen en een daarbij behorende 93e plaats. Met zijn totaalscore van 145 slagen, één over par, telde hij echter drie slagen te veel om de cut te halen.



Colsaerts, die net als Pieters op dag één een kaart met 73 slagen binnenbracht, kon het tij ook niet keren. Zo moest de Brusselaar op de eerste twaalf holes vier bogeys noteren. Op de laatste drie holes putte hij nog drie bridies weg waarmee hij op een gedeelde 100e plaats eindigde met 146 slagen op zijn naam.



De Duitser Martin Kaymer heeft ondertussen de leiding genomen. De drievoudige toernooiwinnaar (2008, 2010 en 2011) lukte voor de tweede opeenvolgende dag een ronde van 66 slagen. Hij telt hiermee één slag voorsprong op de Spanjaard Rafael Cabrera Bello.