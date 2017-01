Kimberly Buys haakt af voor estafetteploeg 4x200m vrije slag

Door: redactie

WK zwemmen In een vooruitblik op de Flanders Speedo Cup, die dit weekend in Antwerpen plaatsvindt, heeft Kimberly Buys bekendgemaakt dat zij zich genoodzaakt ziet om af te haken voor de estafetteploeg van de 4x200m vrije slag, die eventueel in actie zou komen op het Wereldkampioenschap groot bad van komende zomer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Zowel Kimberly Buys als haar trainer bij BRABO, Ronald Gaastra, waren ervan uitgegaan dat het Belgisch record van 57.91 op de 100m vlinderslag, dat ze zwom in de reeksen op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, zou meegenomen worden voor de kwalificatie voor het WK. De limiet voor Boedapest is immers op 58.48 vastgelegd. "Toen mij begin september gevraagd werd of ik zin had om in de aflossingsploeg van de 4x200m vrije slag te stappen om het jonge talent mee richting te geven, vond ik dat best een leuke uitdaging", reageerde Kimberly Buys daags voor de Flanders Speedo Cup.



"Maar later werd bekend dat wij pas limieten konden zwemmen vanaf 1 januari 2017 en dat op de Flanders Speedo Cup, de Vlaamse en Waalse kampioenschappen, het kampioenschap van de Franstalige gemeenschap en het Belgisch kampioenschap. Uiteraard wil ik niet het risico lopen om de individuele kwalificatie op de 100m vlinderslag te missen door te veel op de vrije slag te trainen en dus lijkt het mij beter de 4x200m vrije slag links te laten liggen".



Coach Ronald Gaastra staat volledig achter haar beslissing. "Voor iemand die in haar carrière op de 100m vlinderslag maar drie keer onder de vereiste limiet van 58.48 is uitgekomen, is de kans te groot dat zij haar individuele kwalificatie zou mislopen als wij ons te veel gaan focussen op de vrije slag. Ik pleit hier nogmaals voor het Nederlands systeem waar atleten die de limiet gezwommen hebben op een groot toernooi, later alleen nog vormbehoud moeten kunnen aantonen door op erkende wedstrijden in de buurt van de limiettijd af te klokken."