Blonde basketfan steekt dure prijzen op zak, maar valt dan letterlijk (en pijnlijk) met de deur in huis

Door: redactie

20/01/17 - 11u03

video

Een vrouwelijke fan van NBA-team Miami Heat heeft een wel erg speciaal avondje beleefd. De blondine mocht het parket van haar favoriete team betreden én ze won bovendien een verblijf voor twee nachten in een peperduur hotel in Miami, een waardebon voor een etentje én een bezoekje aan de wellness. Maar behalve haar prijzen, zal ze ook stevige hoofdpijn hebben overgehouden aan haar 'moment de gloire'.



Om de prijzen te winnen, moest de vrouw er immers in slagen om een 'hoteldeur' te openen. Dat lukte ook, maar toen ze door de deur stapte, viel die boven op haar. Een pijnlijke affaire, maar gelukkig leek de blondine niets over te houden aan het incident.