Ethiopiër Tamirat Tola wint marathon van Dubai, geen wereldrecord voor Bekele

20/01/17 - 09u36 Bron: Belga

De Ethiopiër Tamirat Tola heeft vrijdag de marathon van Dubai op zijn naam geschreven.

De 25-jarige Tola werkte de marathon in de Golfstaat af in 2u04:11, een stevige verbetering van zijn persoonlijk record, en haalde het zo van zijn landgenoten Mule Wasihun (2u06:46) en Sisay Lemma (2u08:04). Bij de vrouwen ging de zege naar de 26-jarige Ethiopische Worknesh Degefa (2u22:36).



Topfavoriet Kenenisa Bekele slaagde er niet in het wereldrecord op de marathon te verbeteren. De Ethiopiër kwam in Dubai al bij de start ten val en stapte na 23 kilometer uit de wedstrijd. De wereldrecordhouder op de 5.000 en 10.000 meter wilde in Dubai het wereldrecord (2u02:57) van zijn landgenoot Dennis Kimetto aanvallen.