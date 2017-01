O'Sullivan ondanks zege zijn heerlijke zelve: "We hebben allebei niet goed gespeeld"

Door: redactie

Titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-13) heeft zich in het Alexandra Palace van Londen als eerste voor de halve finales van het Masters snookertoernooi geplaatst. De 41-jarige Engelsman deed dat door de Australiër Neil Robertson (WS-7) met 6-3 te verslaan.

Zowel O'Sullivan als Robertson haalden lang niet hun allerbeste niveau. Robertson nam met breaks van 74, 59 en 62 een 2-3 voorsprong, maar zag 'The Rocket' dan vier frames op rij winnen. Beide spelers misten heel wat makkelijke kansen. O'Sullivan had het geluk wat meer aan zijn zijde en potte zo toch nog breaks van 63, 51, 55, 54 en 68 weg. Om een plaats in de finale neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Hongkonger Marco Fu (WS-8) en de Noord-Ier Mark Allen (WS-10). Het is al bijna een jaar geleden dat O'Sullivan een toernooi won. In februari 2016 was hij de beste in het Welsh Open. Sindsdien was hij wel nog verliezend finalist in het European Masters, het Champion of Champions en het UK Championship.



"Ik besef dat ik veel makkelijke ballen mis"

"Niemand van ons heeft goed gespeeld", reageerde O'Sullivan. "Ik besef dat ik te veel makkelijke ballen mis. Ik kan alleen maar proberen mijn carrière zolang mogelijk te rekken, maar dan moet het wel een beetje beter gaan. Ik ga mezelf geen tien jaar lang wijsmaken dat het allemaal nog wel goed komt. Een jaar of twee drie zal ik nog wel aan de top kunnen meedraaien, maar ik zal moeten leren aanvaarden dat ik niet meer zo feilloos speel als een paar jaar geleden. Een competitiebeest blijf ik wel en dat heeft me vandaag gered. Al was het geen geweldige prestatie, ik zal er altijd voor blijven gaan."



O'Sullivan kan zijn naam een zevende keer op de erelijst van het Masters plaatsen. Nu moet hij het record van zes overwinningen (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016) nog delen met de Schot Stephen Hendry. O'Sullivan was ook nog vijf keer runner-up en is zo al de meest succesvolle speler in de geschiedenis van het invitatietoernooi met 's werelds beste zestien.