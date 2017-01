Franse zeiler Armel Le Cléac'h wint solorace om de wereld

Door: redactie

19/01/17

De 39-jarige Fransman Armel Le Cléac'h heeft de achtste editie van de Vendée Globe gewonnen. Vandaag arriveerde hij in Sables d'Olonne (departement Vendée) na een tochtje om de wereld in 74 dagen, 3 uur 35 minuten en 46 seconden, een recordtijd.

Het vorige record stond op naam van de Fransman François Gabart. Die won in 2013 de vorige editie van de Vendée Globe in 78 dagen, 2 uur en 16 minuten. Le Cléac'h finishte in die editie als tweede, net als vier jaar voordien.



De Vendée Globe is een solozeilwedstrijd rond de wereld voor eenrompers. Non-stop en zonder hulp van buitenaf wordt er langs Kaap de Goede Hoop, Kaap Hoorn en Kaap Leeuwin 24.000 zeemijl (44.450 kilometer) afgelegd. Le Cléac'h was op 6 november in Sables d'Olonne van start gegaan. Sinds 3 december lag hij op kop. De Welshman Alex Thomson kwam in de slotfase nog akelig dicht, maar zal op een paar uur van de zege stranden. De prestigieuze vierjaarlijkse race kreeg zo voor de achtste keer op evenveel edities een Franse winnaar.