Louis Croenen enige topper die in WK-limiet gelooft op Flanders Speedo Cup

19/01/17 - 17u25 Bron: Belga

Louis Croenen. © belga.

Louis Croenen blijkt de enige topper die ervan overtuigd is dat hij dit weekend op de Flanders Speedo Cup al de limiet kan zwemmen voor het wereldkampioenschap, dat van 23 tot 30 juli in de Hongaarse hoofdstad Boedapest plaatsvindt.

Na een zware campagne in 2016 met het EK in Londen, de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en het WK kortebaan in het Canadese Windsor, hebben een aantal toppers een wintervakantie ingelast. "Pieter Timmers, Kimberly Buys en Lorenz Weiremans trainen pas sinds het begin van het jaar en de rest van mijn groep is in opbouw naar het Vlaams kampioenschap, dat eind februari op het programma staat", verklaart BRABO-coach Ronald Gaastra. "De jongeren zitten bovendien allemaal in de examens. Ik verwacht dus geen toptijden van mijn zwemmers".



Olympisch finalist Louis Croenen koos voor een andere aanpak met een lange vakantie na Rio en voelt zich wel klaar voor de Flanders Speedo Cup. "Ik heb het gevoel dat ik op hetzelfde niveau zit als twaalf maanden geleden en dus is het mogelijk om de limiet op de 200 meter vlinderslag dit weekend al te zwemmen. De 1:57.28, die vooropgesteld is om naar Boedapest te mogen, is nu ook niet meteen de moeilijkste tijdsgrens. Als je in Rio de finale hebt gehaald, ga ik ervan uit dat het mogelijk moet zijn om zondag onder de gevraagde limiet te blijven. Een nieuw Belgisch record is wellicht te hoog gegrepen, maar ik hoop toch in de buurt te komen". Croenen bracht op het wereldkampioenschap 2015 in Kazan het Belgisch record op de 200 meter vlinder op 1:55.39.



Ook zijn trainer Rik Valcke gelooft in de slaagkansen van Croenen. "Na het WK kortebaan heeft Louis hard getraind. En mede door de examens zit hij wellicht dit weekend nog niet helemaal fris, maar ik geloof dat hij de limiet kan halen. Met de Deen Viktor Broom, die op de Spelen van Rio net als Louis in de finale zat, heeft hij alvast een mikpunt. Voor Basten Caerts zal alles meezitten om te slagen. De limieten op de schoolslag zijn immers een pak moeilijker. De rest van mijn groep heeft nog een stap te maken". .