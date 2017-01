Oostendse kiteboarder pakt uit met absurde tricks in paradijselijk (en Braziliaans) decor

Door: redactie

20/01/17 - 06u08 Bron: Red Bull TV

video

Oostendenaar Christophe Tack (24) werd in 2014 wereldkampioen kitesurfen. De vijfvoudig Belgisch kampioen zoekt ondertussen naar andere uitdagingen, en trekt de wereld rond, op zoek naar adembenemende locaties en een flinke wind. Voor de derde aflevering van zijn webserie Mowgli's Jungle trok de waterduivel naar Brazilië. In een paradijselijk decor schudt hij er de meest waanzinnige airtricks uit zijn wetsuit. Grenzen verleggen, daar doet hij het voor. Vernieuwend zijn in zijn sport. En Sam Van Olmen ging met hem mee om alles netjes vast te leggen voor het nageslacht. In deze tijden van sneeuw en ijs, is het resultaat om heerlijk bij weg te dromen.

Lees ook Pure waanzin: wereldkampioen MotoGP knalt op superbike over legendarische skipiste