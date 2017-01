Belgische golfers Pieters en Colsaerts nemen zwakke start in Abu Dhabi

Bewerkt door: Glenn Bogaert

19/01/17 - 15u42 Bron: Belga

© getty.

Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters hebben met een ronde van 73 slagen niet meteen een schitterende prestatie neergezet op het Abu Dhabi Golf Championship (EPGA/2.531.880 euro) in de Verenigde Arabische Emiraten.

Colsaerts, die op de tweede parcourshelft van start ging, moest een bogey incasseren op de twaalfde hole, waarna hij birdies wegputte op de holes zeventien en achttien. Op de volgende negen holes lukte hij nog birdies op de hole twee en vier maar moest hij ook nog vier bogeys op zijn kaart schrijven. Na zijn wisselvallige ronde van één over par sloot hij dag één af op een gedeelde 95e plaats.



Thomas Pieters, die vorig jaar in Abu Dhabi tweede werd, lukte één birdie waartegen hij twee bogeys moest noteren. Het duo telt negen slagen meer dan de Zweed Henrik Stenson. De nummer vier van de wereld telt twee slagen voorsprong op een viertal waaronder de Duitser Martin Kaymer, drievoudig winnaar, de Schot Marc Warren, de Engelsman Oliver Fisher en de Thai Kiradech Aphibarnrat. De Amerikaan Rickie Fowler, de regerende kampioen en zijn landgenoot Dustin Johnson, de nummer drie van de wereld, moesten genoegen nemen met een ronde in par en een daarbijhorende 75e plaats.