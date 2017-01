Jean-Michel Saive wil voorzitter Internationale Tafeltennisfederatie worden

Door: redactie

Jean-Michel Saive stelt zich officieel kandidaat voor het voorzitterschap van de Internationale Tafeltennisfederatie ITTF. Dat heeft de zevenvoudige olympiër officieel bevestigd op een persconferentie in de gebouwen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

De 46-jarige Saive zette eind 2015 een punt achter zijn internationale carrière toen bleek dat een achtste opeenvolgende deelname aan de Spelen geen optie meer was. De Luikse tafeltennislegende was afgelopen zomer wel aanwezig in Rio de Janeiro om er zijn kandidatuur voor een zitje in de IOC-atletencommissie kracht bij te zetten. Maar net als vier jaar eerder in Londen greep 'Jean-Mi' naast een nominatie.



Saive is al voorzitter van de atletencommissies van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en de Europese olympische comités (EOC). Nu stelt hij dus zijn kandidatuur om voorzitter te worden van de ITTF en om de Duitser Thomas Weikert op te volgen.