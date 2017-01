Charleroi verzekert zich met zege tegen Zielona Gora van plaats in Europe Cup

Door: redactie

Op de dertiende speeldag in groep E van de Champions League basketbal heeft Charleroi vanavond een nipte zege geboekt bij het Poolse Zielona Goro. Na een verlenging werd het 83-86.

Bij de rust stond Charleroi 33-39 voor en na het derde kwart was dat zelfs 52-63. Met een 25-14 slotoffensief sleepte Zielona Gora nog een verlenging uit de brand, maar daarin trok Charleroi met 6-9 aan het langste eind. Jevohn Shepherd en kapitein Alex Libert scoorden allebei 21 punten voor Charleroi en kroonden zich zo tot topschutters van de partij. Shepherd deed er nog eens 8 rebounds bovenop, Libert 6 assists.



Na de zege is Charleroi meteen zeker dat het, ongeacht het resultaat van volgende week op de laatste speeldag tegen hekkensluiter Szolnok, op de zesde plaats in groep E zal eindigen. Die plaats geeft recht op een ticket voor de achtste finales van de Europe Cup.