Roeselare boekt in Turkije eerste zege in Champions League volley, Aalst naar achtste finales CEV Cup

18/01/17 - 22u10

Roeselare, hier in actie tegen Topvolley Antwerpen. © belga.

Na twee nederlagen (2-3 tegen Belgorod en 3-0 bij Perugia) heeft Roeselare vandaag een eerste zege geboekt in de Champions League volleybal. De landskampioen ging met 1-3 winnen in de Turkse hoofdstad Ankara. De setstanden waren 24-26, 19-25, 26-24 en 23-25).

Het Italiaanse Perugia en het Russische Belgorod spelen vanavond de tweede wedstrijd van de derde speeldag in groep E. Met vier punten bezet Roeselare de derde plaats in de groep, na Perugia (6) en Belgorod (5). Ankara heeft nog geen punt. De top twee en de beste drie derdes gaan door naar de play-offs. Eén van hen plaatst zich als organiserende club rechtstreeks voor de Final Four. Woensdag 1 februari ontvangt Roeselare Ankara op de vierde speeldag.



Aalst naar volgende ronde CEV Cup

Aalst heeft zich vlot voor de achtste finales van de CEV Cup volleybal voor mannenteams geplaatst. De Oost-Vlamingen hadden geen kind aan het Israëlische Hapoel Yoav Kfar Saba. De heenmatch hadden ze al met 0-3 gewonnen en ook in eigen zaal werd het 3-0. De setstanden waren 25-17, 25-13 en 25-18.



In de achtste finales neemt Aalst het op tegen het Franse Sète. Dat schakelde het Oostenrijkse Bleiburg in een golden set met 15-13 uit. De Oostenrijkers hadden in eigen zaal met 3-1 gewonnen, maar verloren in Zuid-Frankrijk met 3-0. Aalst speelt eerst op verplaatsing.



Antwerp onderuit

Antwerp op zijn beurt is er net niet in geslaagd zich voor de achtste finales van de CEV Cup volleybal te plaatsen. De Sinjoren hadden twee weken terug in eigen zaal hun heenwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado met 3-0 gewonnen, maar gingen vandaag in Servië met 3-1 (18-25, 25-21, 25-22, 25-18) de boot in. In de daaropvolgende golden set trok Rode Ster met 22-20 aan het langste eind.