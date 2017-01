Geen finale slopestyle voor Smits en De Buck in Laax

Door: redactie

18/01/17 - 16u03

Seppe Smits zweeft door het luchtruim. © epa.

Snowboarders Sebbe De Buck en Seppe Smits zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de wereldbekermanche slopestyle in het Zwitserse Laax. Ze overleefden de reeksen, maar werden allebei uitgeschakeld in de halve finales.

De 21-jarige De Buck werd zestiende in zijn halve finale, hij verzamelde 29.93 punten in de eerste run en 59.91 in zijn tweede. De vier jaar oudere Smits was goed voor 55.25 punten in run één en 33.30 in de tweede.



De top twaalf stootte door naar de finale, de Canadees Sebastien Toutant scoorde het best (85.48). De twaalfde en laatste finalist was zijn landgenoot Michael Ciccarelli (70.01 ptn). De finale is voor vrijdag.