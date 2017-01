Luc Van Lierde coacht nieuw triatlonteam

Door: redactie

18/01/17 - 13u27 Bron: Belga

Luc Van Lierde, tweevoudig winnaar van de Ironman van Hawaï heeft een nieuw professioneel triatlonteam voorgesteld in Flanders Bike Valley in Paal bij Beringen. © photo news.

Luc Van Lierde, tweevoudig winnaar van de Ironman van Hawaï, en Koen Janssen, afgevaardigd bestuurder van de Itzu holding, hebben een nieuw professioneel triatlonteam voorgesteld in Flanders Bike Valley in Paal bij Beringen.

De vier triatleten die geselecteerd zijn om de kleuren te dragen van het Itzu Tri Team, zijn Alexandra Tondeur (29), Amber Rombout (18), Kenneth Vandendriessche (25) en de Spaanse Saleta Castro (29). Die vier atleten worden begeleid door Luc Van Lierde (47).



"Het is altijd al mijn droom geweest om atleten te coachen van professionele teams", aldus Van Lierde. "Als coach binnen het Itzu Tri Team is het voor mij belangrijk dat we jonge talenten met veel potentieel in ons team hebben die op termijn kunnen doorgroeien. Ik probeer als coach het beste uit elke atleet te halen door zeer rustig met hen om te gaan en hen te laten groeien, de ene iets sneller dan de andere."



Tondeur en de Spaanse Castro zijn gespecialiseerd in de lange afstanden en hopen de top 10 van hun discipline te halen dit seizoen. Vandendriessche en Rombout daarentegen hebben andere uitdagingen. Vandendriessche, Europees kampioen duatlon op de lange afstand, moet nog hard trainen op het zwemmen. Rombout, met haar 18 jaar de jongste van het team, combineert topsport met haar studies geneeskunde.



Koen Janssen, afgevaardigd bestuurder van de Itzu nv (een Limburgse holding die vier dienstenbedrijven groepeert), wordt de teammanager van het Itzu Tri Team. Acteur en tv-persoonlijkheid Louis Talpe mag zich sinds woensdag peter van het Itzu Tri Team noemen. "De vier jonge atleten hebben veel geluk met zo'n getalenteerde coach als Luc", aldus Talpe. "Ik ben zelf ook door hem gecoacht en kan alleen maar zeggen dat hij de beste coach van de wereld is. Het doel van het nieuwe triatlonteam is duidelijk: 'To rule the world'."