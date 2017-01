Belgische mountainbikers tussen beau monde van Italiaanse (wieler)sport

Door: redactie

18/01/17 - 14u57

Vlnr: Mathias Cloostermans, Sven Janssens, Stijn Van Boxstael, Philip Van Hemelen en gewezen wereldkampioen Massimo Debertolis © Facebook Wilier Triestina.

Afgelopen weekend werd in Italië het wielerproject Wilier Triestina voorgesteld. Ondanks de aanwezigheid van blikvangers als Filippo Pozzato werd het niet alleen een Italiaanse aangelegenheid. Op het podium verschenen immers ook vier Belgische renners. Zij maken deel uit van het Wilier Triestina-mountainbiketeam en vinden hun weg in de UCI MTB Marathon Series.

Aan schoon volk geen gebrek in Rosano-Veneto, de thuishaven van fietsenmerk Wilier Triestina. Tweevoudig Giro-winnaar Gilberto Simoni, Italiaans wielerbondscoach Davide Cassani, MotoGP-rijder Marco Melandri, Filippo Pozzato, Enrico Franzoi,... Een pleiade aan vedetten voor de voorstelling van het wegteam Willier Triestina-Selle Italia en het mountainbiketeam Team Wilier-Force. Tussen de beau monde van de Italiaanse sport ook een Belgische delegatie: renners en staf van de Belgische afdeling van Team Wilier-Force. Onder hen Philip Van Hemelen, Sven Janssens, Stijn Van Boxstael en nieuwkomer voor 2017, Mathias Cloostermans. Die renners legden de afgelopen jaren mooie resultaten voor in de mountainbike XCO en vooral in de Marathon-discipline. Zo stond het kwartet vorig jaar nog aan de start van het WK Marathon in het Franse Laissac.

Van Boxstael: "Een fantastische ervaring"

"Het was een fantastische ervaring om samen met enkele grootheden uit het Italiaanse wielrennen en mountainbiken op het podium te mogen staan", sprak een tevreden Stijn Van Boxstael (30). "Ik ben het team, alle sponsors en de mensen uit mijn dagdagelijkse omgeving dan ook zeer dankbaar."



Naast een overwinning en enkele mooie ereplaatsen in Belgische wedstrijden rijdt Van Boxstael zoveel mogelijk wedstrijden van de UCI MTB Marathon Series, vergelijkbaar met de Wereldbeker. "Het is niet altijd evident om naast een fulltime job met de sport bezig te zijn, maar ik kan best wel tevreden zijn over mijn prestaties. Afgelopen jaar slaagde ik er in om vier keer top 20 te rijden in deze wedstrijdenserie, waarvan een vijfde plaats één van mijn hoogtepunten van het seizoen was. In de Marathon UCI ranking sta ik momenteel op een 31ste plaats en daar ben ik tevreden mee. Ik hoop wel dat ik in 2017 nog een stapje voorwaarts kan zetten."