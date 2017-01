Europa deelt extra wildcard uit in Ryder Cup

Door: redactie

Thomas Pieters kwam vorig jaar in actie in de Ryder Cup. © afp.

Het Europese team brengt wijzigingen aan in het kwalificatieproces voor de Ryder Cup golf van 2018. Dat raakte vandaag bekend. De Europeanen, met Thomas Pieters, verloren vorig jaar voor het eerst sinds 2008 van de Verenigde Staten. Op de Hazeltine-golfclub in Chaska (Minnesota) werd het 17-11.

De belangrijkste verandering is dat de Deen Thomas Bjorn, die in 2018 in Parijs het Europese team zal aanvoeren, vier in plaats van drie wildcards mag toekennen voor de tweejaarlijkse ontmoeting tussen Europa en de VS waarbij de beste twaalf golfers van elk continent tegen elkaar strijden. Daardoor zijn er nog maar acht tickets die verdiend kunnen worden via de wereld- en European Tour-rankings. Vorig jaar kreeg Pieters één van de drie wildcards.



Ook zullen de punten verdiend op toernooien op het einde van de selectietermijn zwaarder doorwegen "om te verzekeren dat het Europese team die spelers in de rangen heeft die in vorm zijn vlak voor de Ryder Cup". De punten voor de Race to Dubai en de wereldranking verdiend op die toernooien zullen met 1,5 vermenigvuldigd worden met het oog op de Europese selectie. Het eerste toernooi in 2018 waar de golfspelers hiermee rekening moeten houden, is het BMW PGA Championship in Wentworth.



Verder verandert de regel om lid te zijn van de European Tour. Buiten de majors moeten leden vanaf 2018 slechts op vier (in plaats van vijf) toernooien aantreden. Enkel golfers actief op de European Tour kunnen geselecteerd worden voor de Ryder Cup.