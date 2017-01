BC Oostende in Champions League te sterk voor Mega Leks

Door: redactie

Landskampioen BC Oostende heeft op de dertiende en voorlaatste speeldag van de Champions League basketbal voor mannenteams zijn vijfde zege in groep D geboekt. De kustploeg haalde het in eigen huis met 82-74 van het Servische Mega Leks (rust 44-43) en hield zo zijn kwalificatiekansen voor een verlengd verblijf in Europa gaaf.

Na een slechte start (16-21 na het eerste kwart) herstelde de thuisploeg het evenwicht en ging het met een kleine bonus (44-43) de rust in. Na de pauze diepte Oostende de voorsprong verder uit, in de slotfase hield het de Serviërs af. Rasko Katic werd topschutter bij de thuisploeg, hij had met 25 punten een groot aandeel in de Oostendse zege.



Na vijf zeges en acht nederlagen is Oostende voorlopig vijfde in groep D, Mega Leks blijft zevende. De vijf groepswinnaars stoten samen met de beste drie nummers twee rechtstreeks door naar de achtste finales van de play-offs. De overige twee nummers twee gaan naar de eerste ronde, net als de nummers drie en vier en de beste vier nummers vijf. De slechtste vijfde krijgt net als de zesde en de beste twee zevendes een plaats in de achtste finales van de Europe Cup.



Op de veertiende en laatste speeldag moet BCO op woensdag 25 januari op bezoek bij het Kroatische Cibona Zagreb. Dat speelt morgen nog en wipt mits winst bij Straatsburg opnieuw over Oostende.