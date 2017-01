Amerikaan Ted Ligety kan wereldtitel op reuzenslalom niet verdedigen

Door: redactie

De Amerikaanse skiër Ted Ligety zal dit seizoen niet meer in actie komen. Dat maakte hij dinsdag bekend op zijn Facebookpagina. De regerend olympische en wereldkampioen op de reuzenslalom ondergaat deze week een operatie aan zijn linkerbeen en mist daardoor de rest van het seizoen, inclusief het WK in het Zwitserse Sankt Moritz (6-19 februari).

Het is voor Ligety al de tweede opeenvolgende keer dat hij een groot deel van de winter de mist in ziet gaan. In januari 2016 scheurde de Amerikaan nog de voorste kruisband van een van zijn knieën en ook toen was een chirurgische ingreep noodzakelijk.



"Sinds mijn wedstrijd in Sölden, op 23 oktober 2016, heb ik een sterke zenuwpijn in mijn linkerbeen, hetgeen skiën op topniveau niet mogelijk maakt", legde Ligety uit. "Ik bezocht ondertussen al verschillende dokters en therapeuten en heb verschillende behandelingen ondergaan, maar het juiste effect is er nog niet. De enige mogelijkheid is nu te kiezen voor een operatie. Dat is hard om te accepteren, want hierdoor zit mijn seizoen erop en kan ik mijn wereldtitel niet verdedigen. Ik zal sneller en sterker dan ooit terugkeren. Bedankt voor de steun."