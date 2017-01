Amerikaan Justin Thomas pakt eindzege op Sony Open op Hawaï (én verslaat zo olympische kampioen)

Bewerkt door: Glenn Bogaert

16/01/17 - 08u15 Bron: Belga

© ap.

golf Justin Thomas heeft na zijn zege tijdens het Tournament of Champions nu ook het Sony Open in Hawaï gewonnen (PGA/5.712.650 euro). De 23-jarige Amerikaan, die voor de aanvang van de laatste ronde al zeven slagen voorsprong telde op de naaste concurrentie, noteerde in Honolulu nog een ultieme ronde van 65 slagen. Daarmee liet hij de Engelsman Justin Rose, de regerende olympische kampioen, met zeven slagen achter zich.

© ap. Nadat hij op dag één een ronde neerzette in 59 slagen, herschreef hij ronde na ronde de recordtabellen. Met op dag twee een score van 123 slagen en op dag drie 188 slagen, kwam hij na een finaleronde op 253 slagen uit, 27 onder par. Zo brak hij het PGA Tour-record dat op naam stond van Tommy Armour, die in 2003 het Texas Open won met een score van 254 slagen.



Thomas is nu samen met de Zuid-Afrikaan Ernie Els de enige speler die hetzelfde jaar de twee toernooien in Hawaii kon winnen. Voor Thomas is het zijn vierde zege in zijn nog jonge loopbaan, goed voor 994.000 euro. Hij klimt meteen ook naar de achtste plaats op de wereld golfranking. © reuters. © photo news.