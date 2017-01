Chinees krijgt unieke kans om de grote O'Sullivan uit de Masters te knikkeren en dan gebeurt dit...

Door: redactie

The black for the match?! Liang hands Ronnie a lifeline... Unbelievable scenes! #DafabetMasters pic.twitter.com/wqC3mfkO2Q

video Het heeft niet veel gescheeld of de Masters van Ronnie O'Sullivan zaten er al na een ronde op. De Britse snookerlegende stond vandaag op het punt om uitgeschakeld te worden door de Chinees Liang Wenbo, maar die miste onbegrijpelijk op zwart.

"Ik had me al neergelegd bij mijn uitschakeling, bij een extra weekje vakantie", gaf O'Sullivan na de partij toe. En geef de Brit eens ongelijk. Liang, het nummer 11 van de wereld, had een 4-2-achterstand omgebogen in een 5-4-voorsprong en maakte zich op om ook het laatste punt te maken.



Maar dat liep helemaal mis. "De stress", zei de Chinees achteraf. O'Sullivan ontsnapte en won de partij alsnog. In de volgende ronde mag 'The Rocket' het nu opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Ali Carter op Neil Robertson.

