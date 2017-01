Favoriet Durrant klopt Noppert in finale BDO WK darts

Door: redactie

15/01/17

De Engelsman Glen Durrant (WDF 2) heeft zijn eerste BDO-wereldtitel darts veroverd. In het Engelse Frimley Green versloeg hij in de finale de Nederlander Danny Noppert (WDF 3) met 7-3.

Vroeg in de finale, die naar een best-of-13 werd gespeeld, wonnen beide spelers drie sets. In de zevende set brak de 46-jarige Durrant tot tweemaal toe door de darts van Noppert, die de set met 3-0 verloor. Ook de achtste set ging met 3-2 naar Durrant. De tweevoudige World Masters-kampioen bleef de meest constante speler. Zo wisselde hij vlot de 140 en 100 worpen af met een aantal 180 maximum worpen. Dankzij perfecte uitworpen kwam Durrant op één set van de zege. Noppert brak nog door de darts van Durrant, maar de 27-jarige Nederlander moest toezien hoe Durrant zich herpakte en met een 48 uitworp de wereldtitel binnenhaalde.



Beide spelers wierpen in de finale dertien 180 maximum worpen. Durant noteerde een gemiddelde van 93.48 per drie darts, Noppert kwam uit op 93.30 per drie darts.



Bij de vrouwen ging de wereldtitel voor de derde keer naar de Engelse Lisa Ashton, die in de finale de Australische Corrine Hammond met 3-0 versloeg.



Uitslag finale:



Glen Durrant (Eng/2) - Danny Noppert (Ned/3) 7-3



3/1 - 1/3 - 1/3 - 3/1 - 3/1 - 1/3 - 3/0 - 3/2 - 3/1 - 3/2