Door: redactie

15/01/17 - 19u31

Sam Deroo, hier op een archiefbeeld. © belga.

Red Dragon Sam Deroo heeft met zijn Pools team ZAKSA Kedzierzyn-Kozle de Poolse volleybalbeker mogen omhoogsteken. In de finale klopte de landskampioen PGE Skry Belchatow met 3-1 (29-27, 25-27, 25-20, 25-18).

De 24-jarige Deroo won met ZAKSA vorig seizoen in zijn eerste seizoen in Polen ook al de landstitel. Met de Red Dragons neemt hij eind augustus deel aan het EK, ook in Polen.