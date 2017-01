Limburg United bereikt voor eerste keer finale Beker van België

Door: redactie

Limburg United is er vandaag tegen Aalstar in geslaagd vijf punten achterstand op te halen in de terugmatch van de halve finales van de Beker van België basketbal voor mannenteams. De Limburgers trokken met 89-80 aan het langste eind, nadat de heenmatch op 95-90 in het voordeel van de Oost-Vlamingen was geëindigd. Limburg United, staartploeg in de EuroMillions Basketball League, bereikt zo voor de eerste keer de bekerfinale.