Henrik Kristoffersen pakt zege in Wengen

15/01/17

De 22-jarige Noor Henrik Kristoffersen heeft de wereldbekerwedstrijd slalom in het Zwitserse Wengen op zijn naam geschreven.





Na twee runs haalde Kristoffersen, die zijn vierde seizoenszege boekte, het in 1:43:31 voor de Oostenrijker Marcel Hirscher. De leider in de algemene wereldbeker strandde op 15 honderdsten. De Duitser Felix Neureuther mocht als derde (op 63 honderdsten) het podium op.



Gisteren werd op dezelfde locatie op de Lauberhorn een afdaling afgelast door het slechte weer. Volgende week vrijdag gaat de wereldbeker verder met een super-G in het Oostenrijkse Kizbühel.