Thomas Detry wordt 40e, Engelsman Storm wint

South African Open Thomas Detry is na een ultieme ronde van één onder par 40e geworden op het South African Open golftoernooi (EPGA/1.036.320 euro) in Edenvale.

Detry, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte birdies weg op de holes twaalf, vijftien, één en twee waarmee hij aanvankelijk in de top-30 klom. Op de laatste vijf holes moest hij echter nog drie bogeys incasseren en dit op de holes vijf, zes en negen.



Met zijn eindscore van 283 slagen, vijf onder par, maakte de 24-jarige Brusselaar nog drie plaatsen winst. In de eindstand telde Detry dertien slagen meer dan de Engelsman Graeme Storm, die zich de beste toonde na een thriller die eindigde in een play-off. Zo telden Storm en de Noord-Ier Rory McIlroy na de 72 reguliere holes 270 slagen. Er kwamen maar liefst drie extra holes aan te pas. McIlroy miste tot tweemaal toe zijn afslag en kon toch nog de par houden. Op het derde extra hole miste de nummer twee van de wereld zijn parputt. Storm putte par voor de overwinning.



Voor de 38-jarige uit Hartlepool is het zijn tweede European Tour-zege, nadat hij in 2007 de Open de France won. Storm hield aan de zege 164.409 euro over.



Eindstand



1. Graeme Storm (Eng) 270=69-63-67-71 -18



(wint met par op derde extra hole)



2. Rory McIlroy (ZAf) 270=67-68-67-68



3. Jordan L Smith (Eng) 271=67-68-68-68



4. Dean Burmester (ZAf) 273=67-70-67-69



5. Thomas Aiken (ZAf) 274=67-70-68-69



. Trevor Fisher Jnr. (ZAf) 274=66-68-71-69



7. Alexander Björk (Zwe) 275=68-71-68-68



. David Drysdale (Sch) 275=70-65-71-69



. Peter Uihlein (VSt) 275=70-64-70-71



. Mikko Korhonen (Fin) 275=72-66-67-70



. Edoardo Molinari (Ita) 275=71-70-63-71



. Joël Stalter (Fra) 275=69-70-65-71



...



40. Thomas Detry (BEL) 283=72-71-69-71