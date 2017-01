Michael Rösch wordt 31e in achtervolging Ruhpolding

Door: redactie

15/01/17 - 12u40 Bron: Belga

Martin Fourcade was andermaal de beste. © getty.

Biatleet Michael Rösch is als 31e geëindigd op de wereldbekermanche achtervolging in het Duitse Ruhpolding. Hij finishte op 1:57.9 (na twee schietfouten) van de Fransman Martin Fourcade. Die won de wedstrijd over 12,5 km in 33:57.5, goed voor zijn tiende WB-zege van het seizoen, de 57e uit zijn carrière.



Fourcade won gisteren ook al de 10 km sprint. Daarin werd Rösch 34e. Rösch, van origine een Duitser, verwierf in 2014 de Belgische nationaliteit en wil voor België deelnemen aan de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.