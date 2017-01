Justin Thomas blijft schitteren in Honolulu

Door: redactie

Justin Thomas blijft het uitstekend doen op het Sony Open in Hawaii golftoernooi (PGA/5.712.650 euro) in Honolulu. De 23-jarige Amerikaan heeft op de Waialae golfbaan, na een derde ronde van 65 slagen, het PGA-record na 54 holes van Steve Stricker geëvenaard.

Thomas, die op dag een ronde van 59 slagen lukte, noteerde op dag twee met zijn totaalscore van 17 onder par een nieuw PGA Tour-record. Met zijn derde ronde van 65 slagen, vijf onder par, staat hij nu in de recordboeken op gelijke hoogte van Steve Stricker, die het 54-holes record in 2010 tijdens de John Deere Classic vestigde.



Dankzij al deze records en zijn score van 22 onder par, telt Thomas nu al zeven slagen voorsprong op zijn landgenoot Zach Johnson, die zich in 2009 de beste toonde. De derde plaats op acht slagen van Thomas is voor een trio bij wie de Engelse olympisch kampioen Justin Rose en de Amerikanen Gary Woodland en Hudson Swafford.



Stand



1. Justin Thomas (Vst) 188=59-64-65 -22



2. Zach Johnson (VSt) 195=69-61-65



3. Justin Rose (Eng) 196=66-64-66



. Hudson Swafford (VSt) 196=62-68-66



. Gary Woodland (VSt) 196=64-64-68



6. Kevin Kisner (VSt) 197=70-67-60



. Jamie Lovemark (VSt) 197=64-68-65



. Russell Knox (Sch) 197=64-67-66



9. Jordan Spieth (VSt) 198=65-67-66



10. Brian Harman (VSt) 199=66-67-66



. Ollie Schniederjans (VSt) 199=66-67-66



. Hideto Tanihari (Jap) 199=67-65-67



. Russell Henley (VSt) 199=64-67-68



. Tony Finau (VSt) 199=64-67-68



. Charles Howell (VSt) 199=65-66-68



