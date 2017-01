Oostende heeft bonus van twee punten na heenmatch halve finales tegen Brussels

Door: redactie

14/01/17 - 23u46 Bron: Belga

Dario Gjergja, coach van Oostende. © belga.

Landskampioen Oostende heeft vandaag Brussels met 74-72 geklopt in de heenmatch van de halve finales van de Beker van België basketbal voor mannenteams. De kustploeg keek bij de rust tegen een 35-42 achterstand aan. De terugwedstrijd gaat zondag om 18u door in Brussel.

Zeventienvoudig bekerwinnaar Oostende kon het verrassende Brussels pas in het derde (19-14) en vierde kwart (20-16) zijn wil opleggen. Bij Oostende waren Pierre-Antoine Gillet en Rasko Katic goed voor respectievelijk 15 en 14 punten. Aleks Lichodzijewski blonk met 20 punten uit bij Brussels.



In de andere halve finale staat Aalstar tegenover Limburg United. De Oost-Vlamingen klopten de Limburgers vrijdag met 95-90. De terugwedstrijd staat zondag om 14u op het programma.



De finale staat geprogrammeerd op 19 februari (15u00) in Vorst Nationaal.