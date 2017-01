Bruynseels op zucht van eerste Belgische zege van het jaar op CSI-jumping Bazel

Door: redactie

14/01/17

Niels Bruynseels. © photo news.

Niels Bruynseels bleef vandaag op de CSI-jumping in het Zwitserse Bazel in de barrage van de 5 sterren proef op 1m50 maar 38 honderdsten van een seconde verwijderd van een eerste Belgische zege in 2017. De overwinning was voor thuisrijder Pius Schwizer.