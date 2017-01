Top vier EuroMillions Volley League wint in drie sets

Door: redactie

14/01/17 - 23u06 Bron: Belga

Het eerste deel van de twaalfde speeldag in de EuroMillions Volley League is volledig volgens de verwachtingen verlopen. In de vier zaterdagduels trok de favoriet steeds aan het langste eind zonder setverlies.

Roeselare was op papier veel sterker dan Amigos Zoersel en dat uitte zich ook in de eerste set. In de volgende sets speelden de bezoekers echter aardig mee. De setstanden waren 25-13, 25-22 en 25-23. Op de belangrijkste momenten stonden de West-Vlamingen pal waardoor er geen onnodige krachten verspild moesten worden in aanloop naar het Europese midweekduel in Ankara. Op Orczyk na draafde iedereen op voor de thuisploeg.



Ook Maaseik spaarde de krachten met het oog op de Champions League-wedstrijd in Turkije deze week. Hoewel een verplaatsing naar Menen nooit makkelijk is, zetten de Limburgers een knappe prestatie neer in drie korte sets (19-25, 17-25 en 17-25). Daar viel vooral de bezoekende opslagdruk op (8 aces) en het blok van Bontje (6 stuks).



In de Oost-Vlaamse derby liet Aalst zich niet verrassen door Gent. De bezoekers werden nooit echt afgetroefd, maar maakten evenmin kans op setwinst (25-22, 25-21 en 25-20). De Aalsterse opposite Pekmans werd topscorer (16 punten), terwijl youngster Van De Velde (13) de meeste punten voor de bezoekers scoorde.



Antwerpen was eerder deze week nog door het oog van de naald gekropen tegen Guibertin. Met die andere Waalse ploeg - Borgworm - wilde het sneller komaf maken. Ondanks een gelijkopgaande eerste set klaarde de thuisploeg de klus in drie sets (26-24, 25-17 en 25-20).



Morgen/zondag gaat Guibertin nog op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen tegen Haasrode Leuven.