Belgiës beste skiër Armand Marchant met succes geopereerd

14/01/17

Skiër Armand Marchant is met succes geopereerd in Antwerpen, zo staat zaterdag op zijn Facebook-pagina te lezen. Onze 19-jarige landgenoot brak vorig weekend zijn scheenbeen op meerdere plaatsen in de eerste run van de Wereldbekermanche reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden.