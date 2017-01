Weergoden zijn spelbreker in Oostenrijk

Door: redactie

14/01/17 - 14u04 Bron: Belga

Lindsey Vonn maakte normaal vandaag haar comeback. © getty.

De wereldbekermanche afdaling voor vrouwen van vandaag in het Oostenrijkse Zauchensee is afgelast en verplaatst naar morgen. Dat bevestigde de internationale skifederatie FIS. Door hevige sneeuwval en dichte mist is skiën op de piste onmogelijk, luidt het.