14/01/17 - 10u06 Bron: Belga

Erislandy Lara. © afp.

De Cubaanse bokser Erislandy Lara heeft vrijdag in Miami met succes zijn WBA-titel bij de superweltergewichten verdedigd.

Lara overklaste zijn Wit-Russische uitdager Yuri Foreman en mepte hem in de vierde ronde tegen het canvas.



Voor de Cubaan was het zijn 24e zege (tegen twee nederlagen en twee onbesliste kampen). Hij is titelhouder sinds december 2014.



Foreman, in 2009 enkele maanden WBA-titelhouder, leed zijn derde nederlaag (34 zeges).