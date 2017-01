Triatleten kunnen ogen niet geloven als oude landbouwer hen bergop voorbijsnelt (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

14/01/17 - 08u00

© kos.

Twee getrainde triatleten die zien dat een oude landbouwer hen bergop voorbijsnelt, een gruwelijke knock-out in de MMA en onze videoman die de vriendin van Wout van Aert één dag lang volgde. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere leuke sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Twee getrainde triatleten kunnen hun ogen niet geloven als oude landbouwer hen bergop voorbijsnelt

Axel Carion en Andreas Fabricius: twee triatleten die in 58 dagen van Cartagena, in Colombia, naar Ushuaia in Argentinië willen fietsen. Een immense uitdaging want beide steden liggen gescheiden door 11.000 kilometer. Dat is gemiddeld liefst 190 kilometer per dag en niet over vlakke wegen, maar wel over knoerten van cols. Een indrukwekkende recordpoging waar het goede doel wel bij zal varen.



Al even indrukwekkend was de prestatie van Luís, een 63-jarige landbouwer uit Dabeiba, een gemeente in het departement Antioquia, in het noordoosten van Colombia. De man fietste het Frans-Zweedse koppel immers gezwind voorbij. Op een cól van 2.000 meter met pieken tot 15 procent, op een aftánds tuig en bovendien nog eens gepakt en gezakt. De stervende triatleten konden hun ogen niet geloven. "Kijk, hij is veel sterker dan wij. Wíj zitten op onze limiet", pufte één van de twee. "Hij maakt ons belachelijk. 't Is een beest!"



Schaamtelijk? Niet echt. Luís, die niet eens leek te ademen, is het immers gewoon om veel hoogtemeters te maken. Zo fietst hij dagelijks zo'n 100 kilometer om zijn producten aan de man te brengen. Op social media wordt nu met man en macht gezocht naar de kranige zestiger in de hoop hem een nieuwe fiets te kunnen bezorgen - al is dat precies niet nodig.