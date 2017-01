Aflossingsploeg plaatst zich voor halve finales op EK

Door: redactie

De Belgische aflossingsploeg heeft zich op de eerste dag van de Europese titelstrijd shorttrack in Turijn geplaatst voor de halve finales. In de reeks tegen titelverdediger Nederland en Groot-Brittannie eindigde het kwartet van bondscoach Pieter Gysel als derde in 7:02.189.

Dat was de achtste en langzaamste tijd van de teams, die de halve eindstrijd bereikten. Jens Almey, Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne en Ward Pétré kwamen op de streep 175 duizendste te kort op de Britten. Nederland won de reeks in 6:58.986.



In het individuele toernooi op de olympische baan van 2006 kwalificeerde Almey zich op de 1.500 meter voor de halve finale. Na de Hongaar Shaoang Liu en de Fransman Thibaut Fauconnet werd hij derde. De derde plek van Hanne Desmet in de serie was eveneens goed om verder te gaan. Door zijn vierde plaats komt Gert-Jan Goeminne niet meer in aanmerking voor een ereplaats.



Op de 1.000 meter kon Goeminne zich wel plaatsen voor de kwartfinales door een tweede plaats in zijn reeks. Ook Hanne Desmet, derde in haar reeks, haalde op de 1.000 meter de kwartfinales. Op de 500 meter konden Desmet (vierde in haar reeks), Goeminne en Almey (beiden derde in hun reeks) zich niet plaatsen. De volgende proeven op de 500 en 1.500m vinden zaterdag plaats, op de 1.000m zondag.