Door: redactie

13/01/17 - 17u57 Bron: Belga

Seppe Smits © photo news.

Snowboarders Seppe Smits en Stef Vandeweyer zijn uitgeschakeld in de kwalificaties van de Wereldbeker slopestyle in het Oostenrijkse Kreischberg.

De beste run van Smits leverde 55.50 punten op, goed voor de 15e plaats in zijn reeks. Enkel de eerste drie kwalificeren zich rechtstreeks voor de finale, de vijf volgende plaatsen in de ranking van elke reeks leveren een plek in de halve finales op.



Vandeweyer werd 17e in zijn reeks met een score van 48.25 punten.