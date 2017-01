Geen Europees podium voor Belgian Bullets in Winterberg

Door: redactie

De Belgische bobsleedames zijn er op de vierde Wereldbekermanche bobslee niet in geslaagd om een podiumplaats te behalen. De manche telde ook als EK. Elfje Willemsen en Sophie Vercruysen eindigden op een vijfde plaats (8e in totaal). Zij waren daarmee de betere van de drie Belgische teams. Ze moesten twee Russische duo's, de Oostenrijkse Hengster en Onasayna en de winnende duo Jamanka/Drazek uit Duitsland voor zich laten.

Pilote An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts, op de vorige Wereldbekermanche in het Duitse Altenberg nog verrassend vierde, bleven steken op een achtste stek (12e in totaal).



Belgium III (De Decker/Paulissen) werd elfde (zeventiende in totaal).



Op de verraderlijke baan van Winterberg was het verschil tussen eerste en vijfde bijzonder klein. Jamanka en remster Drazek wonnen met een tijd van 1:55.50. Willemsen en Vercruysen konden een tijd van 1:55.81 neerzetten.