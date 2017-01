Geert De Vos grijpt na thriller net naast halve finales BDO WK darts

Door: redactie

Geert de Vos (WDF 7) is er in het Engelse Frimley Green niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het BDO wereldkampioenschap darts. In de kwartfinales moest hij met 5-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Darryl Fitton (WDF 10).

Fitton pakte de eerste set met 3-1. De Vos sloeg meteen terug en kon dankzij een 101 uitworp set twee op zijn naam schrijven. De 35-jarige Aalstenaar nam in de derde set een 2-0 voorsprong, maar hij miste in de derde leg maar liefst zes darts om de set te winnen. Fitton won na drie 180 maximum worpen drie legs op een rij, waarmee hij alsnog de set won. Maar De Vos won de vierde set met 3-0 en dit na drie 180 maximum worpen en uitworpen van 153 en 100. In set vijf en zes was Fitton de betere, waarmee de 54-jarige uit Stockport op één set van de zege kwam. De Vos gaf zich echter niet gewonnen en kwam terug in de wedstrijd. In de negende en beslissende set nam De Vos na onder meer een 11-darter een 2-1 voorsprong, maar onze landgenoot miste te vaak de hoge cijfers. Fitton maakte daar gebruik van en won drie legs op een rij.



"In het begin van de wedstrijd voelde ik de druk op mijn schouders", verklaarde De Vos. "Ik kwam terug in de wedstrijd, maar maakte iets te veel fouten waardoor ik steeds op achtervolgen was aangewezen. Toen het 4-4 werd en ik in de beslissende set een 1-0 en 2-1 voorsprong nam, was de overwinning voor het grijpen. Maar het mocht niet zijn." Fitton wierp een gemiddelde van 89.97 per drie darts, De Vos moest genoegen nemen met 87.12.



Darryl Fitton (Eng/10) - Geert De Vos (Bel/7): 5-4

