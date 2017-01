Zwitser Hintermann dankt weergoden, Pinturault viert ook

Door: redactie

13/01/17 - 16u33 Bron: Belga

Niels Hintermann © epa.

De Zwitser Niels Hintermann heeft de wereldbekermanche combiné in het Zwitserse Wengen op zijn naam geschreven. De eindzege in deze wereldbekerdiscipline alpijnse ski gaat naar de Fransman Alexis Pinturault.

Hintermann stond pas 23e na de slalom maar profiteerde dankzij een vroege start in de afdaling optimaal van de moeilijke weersomstandigheden. Nadat de eerste tien skiërs hun tweede proef hadden afgewerkt, begon het heel hard te sneeuwen. Daardoor verloren de anderen alle kansen op een eventuele zege. Met een totaaltijd van 2:26.58 boekte Hintermann zijn eerste wereldbekersucces ooit voor de Fransman Maxence Muzatour (tweede op 26 honderdsten) en de Oostenrijker Frederic Berthold (derde op 35 honderdsten).



Alexis Pinturault eindigde als twintigste, wat volstond voor de eindzege in de wereldbeker combiné. De Fransman had op 29 december de eerste en enige andere combiné van het seizoen gewonnen in het Italiaanse Santa Caterina. Met 111 punten blijft hij Hintermann (100) en de Noor Aleksander Aamodt Kilde (92) voor.



In de algemene wereldbeker behoudt de Oostenrijker Marcel Hirscher de leiding. Dit weekend volgen in Wengen nog een afdaling (zaterdag) en een slalom (zondag).