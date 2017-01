Gevecht tussen hockeykeepers komt tot een wel erg abrupt einde

Marie Rutsaert

13/01/17 - 16u06 Bron: Deadspin

video De partij hockey tussen de Quad City Mallards en de Cincinnati Cyclones was er eentje om snel te vergeten. Er werd weinig hockey gespeeld en regelmatig gingen de handschoenen uit om de problemen met de vuisten op te lossen. Er wordt wel vaker gevochten tussen ijshockeyers, maar het is niet vaak zo dat keepers het ijs oversteken om hun tegenstander tegen de grond te werken. Dat gebeurde gisteren. Er was alleen een klein probleempje. Eén van de twee doelmannen doet MMA als hobby en de andere niet...