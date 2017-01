Aksel Lund Svindal kan zege uit 2016 niet herhalen na forfait WB afdaling Wengen

Door: redactie

13/01/17

© afp.

Aksel Lund Svindal geeft forfait voor de wereldbekermanche afdaling van morgen in het Zwitserse Wengen. De Noorse skivedette heeft te veel last van zijn linkerknie, zo maakte hij bekend in een boodschap op Instagram.

"Wengen is een van de meest spectaculaire wedstrijden ter wereld. Maar ik zal mezelf morgen niet uit de startplaats duwen. Er scheelt iets met mijn linkerknie en ik moet weten wat het is. Het is een moeilijke beslissing maar hopelijk de juiste", schrijft de 34-jarige Svindal.



Precies een jaar geleden was Svindal nog de beste in de afdaling van Wengen. Maar een week later kwam de voormalig olympisch kampioen super-G en vijfvoudige wereldkampioen zwaar ten val in de afdaling van Kitzbühel, waarbij hij zijn kruisbanden scheurde.



Begin december keerde hij terug op de piste. Sindsdien haalde de Noor, in 2007 en 2009 eindlaureaat van de algemene wereldbeker, drie podiumplaatsen maar nog geen zege.