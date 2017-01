Rapper Ice Cube lanceert basketcompetitie met voormalige NBA-sterren

Door: redactie

De Amerikaanse rapper en acteur Ice Cube zal vanaf eind juni een basketbalcompetitie organiseren waarbij voormalige NBA-sterren het in ploegen van drie tegen elkaar opnemen. Dat maakte O'Shea Jackson, zoals Ice Cube officieel heet, tijdens een persconferentie in New York bekend. Ex-vedetten als Allen Iverson en Chauncey Billups hebben hun deelname al bevestigd.

Het toernooi, met de naam BIG3, zal acht ploegen tellen en in totaal tien weken duren. Waar de wedstrijden precies zullen afgewerkt worden is nog niet bekend, maar vast staat dat per speeldatum vier matchen op eenzelfde site zullen plaatsvinden. Het accent in de BIG3 zal op spektakel en muziek liggen. Er worden heel wat speciale regels ingevoerd. Zo wint het team dat het eerst aan zestig punten komt en zullen er vierpunters gescoord kunnen worden.



"In de zomer is er niets te doen en het is zonde als topspelers op pensioen gaan", gaf de 47-jarige Ice Cube meer uitleg. "We zullen in 's werelds grootste zalen spelen, zowel in de Verenigde Staten als elders."



Naast Iverson, die in het seizoen 2000-2001 de prijs kreeg voor beste speler, en Billups, kampioen in 2004 met Detroit, zullen eveneens Kenyon Martin (ex-New Jersey en -Denver) en Rashard Lewis (ex-Miami) deelnemen. Ice Cube probeert ook Los Angeles lakers-legende Kobe Bryant te overhalen om even uit pensioen terug te keren.